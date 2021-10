Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul grec Nikos Tsoumanis, in varsta de 31 de ani, fost international U21, a fost gasit strangulat in masina, marti dimineata, dupa ce a fost dat disparut de prietena si de familia lui, informeaza mirror.co.uk, potrivit news.ro. Jucatorul a fost dat disparut cu cateva ore inainte ca…

- Un barbat de 66 de ani din Rezina a murit strivit de roțile propriei mașini. Tragedia s-a intamplat in satul Bosernita, raionul Rezina. Aflata pe un drum sub forma de rampa, mașina a pornit singura la vale, iar barbatul a incercat sa opreasca automobilul cu mainile.

- Un șofer roman, cu numere de București, și-a parcat weekend-ul trecut mașina pe rampa de imbarcare a unui feribot din insula Thassos, Grecia și a plecat. Astfel, feribotul a intarziat plecarea. Șoferul roman era de negasit, astfel ca angajații feribotului au fost nevoiți sa indeparteze mașina de pe…

- Un afacerist grec a ucis un motociclist cunoscut din Bulgaria, apoi a venit in Romania cu mașina pentru a o repara. Din fericire, barbatul a fost prin de oamenii legii. Un afacerist grec a omorat un motociclist in Bulgaria Afaceristul din Grecia deține mai multe proprietați, atat in țara sa, cat și…

- Un roman care a intrat cu mașina pe o plaja din Grecia a ramas fara ea. Autoturismul a fost luat cu tractorul. O romanca aflata in vacanța intr-o stațiune din Halkidiki a filmat momentul. Mașina avea numere de Romania, a scris turista pe un cunoscut forum al calatorilor in Grecia, pe websiteul…

- Un barbat a fost lovit de o masina in propria sufragerie. Imaginile filmate de o camera de supraveghere amplasata in locuinta il arata pe barbat la masa din sufragerie, cand un autoturism scapat de sub control trece prin peretele casei si il loveste in spate. ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi …

- In cursul serii de 06 iulie a.c., polițiștii din cadrul Poliție Municipiului Pitești au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul ca, o femeie a fost ranita, in urma unui eveniment rutier, petrecut pe raza municipiului Pitești. La fața locului s-au deplasat polițiștii Biroului Rutier Pitești,…