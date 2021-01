Stiri pe aceeasi tema

- Fotograful timișorean Liviu Tulbure a murit dupa infectarea cu covid19. El era fotograful Muzeului de Arta din Timișoara și unul dintre cei mai cunoscuți artiști fotografi banațeni.Liviu Tulbure a pierdut lupta cu boala COVID. Avea 62 de ani. Fotograful se afla internat la Spitalul de Boli Infectioase…

- Medicul estetician Calin Dobos a fost reținut la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota (autostrada), pe sensul de ieșire din țara. El a incercat sa plece din țara dupa ce a fost condamnat vineri pentru savarsirea infracțiunii de ucidere din culpa. In aceasta dimineața, in jurul orei…

- Tragedie la Timișoara, unde o gravida in șase luni a murit. Femeia era infectata cu coronavirus și a fost transferata in capitala Banatului din Drobeta Turnu Severin. Apropiații femeii au organizat inclusiv o campanie de donare de sange in speranța ca o pot salva. Cu toate acestea, medicii…

- Este in doliu in lumea medicinei, dupa ce un celebru doctor penumolog din Romania s-a stins din viața. Este vorba despre Pallai Vasile Iosif Ștefan, cunoscut mai ales in Satu Mare. Acesta fusese diagnosticat cu coronavirus.

- O femeie internata in Spitalul de Urgența din Bistrița s-a sinucis in baia unitații sanitare, fiind infectata cu noul coronavirus. Pacienta manifesta simptome ușoare de boala, insa depresia se pare ca nu i-a dat pace.

- O femeie polițist, subcomisar in cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB), este acuzata ca a cerut 15.000 de euro de la un medic estetician, Vitalie Stan, pentru o pacienta nemulțumita. Polițista a primit banii și a oprit o parte și pentru ea, arata DNA.Potrivit…

- Medicul si profesorul constantean Octavian Unc a incetat din viata in noaptea de vineri spre sambata, el fiind internat de cateva zile si ar fi fost diagnosticat cu Covid-19.Anuntul a fost facut chiar pe pagina sa de Facebook, iar sute de persoane au transmis mesaje de condoleante. De…

- Renumitul medic specialist in obstetrica-ginecologie Cristian Irimie a murit la varsta de 67 de ani, in urma unui infarct. Personalitate marcanta a lumii medicale, Cristian Irimie a fost secretar de stat in Ministerul Sanatatii precum si director al Directiei de Sanatate Publica Suceava. Intre altele,…