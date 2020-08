Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea LIVE VIDEO| Nume sonore pe LISTA de candidați a PNL la consiliul local Alba Iulia: De la asistenta medicala care lupta impotriva COVID-19 și cantareț renumit de muzica populara PNL Alba Iulia prezinta in cadrul unei conferințe de presa lista consilierilor locali care vor candida la alegerile…

- Unii ar spune ca, in momentul anunțarii candidatului pentru primarie, a luat sfarșit perioada indeciziei din PSD Alba Iulia. Eu nu pot spune decat ca s-a sfarșit perioada negocierilor dintre PSD și USR, finalizata cu un rezultat așteptat: retragerea fara nicio pretenție la rezultat electoral, o descalificare…

- Buni zori, domnule Lucian Avramescu! Va citesc cand pot… uneori in tacere, alteori in soapta si alteori cu voce tare. Sigur ca nu-i la fel… pare ca vocea da putere cuvantului. Si totusi, citind in gand ajungi la esența. Ramane totul invaluit in taina, netulburat nici chiar de propria voce. Va admir…

- Cunoscutul rapsod popular Constantin Ghinea s-a alaturat echipei PSD Prahova. Anuntul a fost facut de deputatul PSD Rodica Paraschiv, pe pagina oficiala de Facebook."Indragitul artist și-a exprimat dorința de a veni alaturi de noi, social-democrații prahoveni, pentru ca Valea Slanicului…

- Trei minori, doi baieți și o fata, care au comis acte de vandalism in incinta pasajului subteran din Alba Iulia, la numai cateva ore dupa ce acesta a fost dat in folosința, au fost identificați in baza imaginilor de pe camerele de supraveghere. Aceștia au ajuns, impreuna cu parinții, la sediul Poliției…

- Sambata, 11 iulie, soferita a lovit cu mașina un tanar de 26 de ani in apropiere de Turnu Magurele, pe DN 65A. In urma accidentului, tanarul a decedat. Acesta era oier si patrunsese cu turma de oi pe carosabil dinspre terenurile agricole din zona adiacenta drumului. Din primele…

- Cantaretul de muzica populara Ionut Dolanescu intra in politica si s-a inscris in PSD. Anuntul a fost facut de Corneliu Stefan, liderul filialei din Dambovita a partidului de stanga. Deocamdata au fost dicutii pentru un proiect cultural caruia interpretului de muzica populara i s-ar potrivi ca o manusa.

- Au trecut patru ani de cand marele interpret de muzica popular, Aurelian Preda, s-a stins din viata in urma unei lupte indelungate cu o boala nemiloasa: cancer la colon. In urma artistului au curs rauri de lacrimi, iar cea mai afectata a fost fiica acestuia, Ana Maria Preda, care avea 15 ani in momentul…