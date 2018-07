Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de persoane și-au pierdut viețile și alte aproape 200 au fost ranite in urma incendiilor apocaliptice din Grecia, iar acum ies la iveala poveștile sfașietoare ale celor ce au pierit. Un exemplu in acest sens este cazul unui barbat care și-a prezis moartea.

- Panos Kokkinidis a publicat pe Facebook un mesaj in care cerea ajutorul autoritaților elene, dupa ce a vazut ce proporțiie capata incendiil. Barbatul a scris: „Daca nu se intampla niciun miracol, mulți oameni vor arde de vii”. Cateva ore mai tarziu, Panos, unul dintre chefii de top din Atena, a murit…

- Panos Kokkinidis este un barbat din Grecia, care și-a gasit sfarșitul in incendiile devastatoare din ultimele zile. Barbatul a publicat pe Facebook o inregistrare video in care a surprins flacarile...

- O viitura a lovit o suburbie din nordul Atenei, iar departametul de pompieri al capitalei Greciei a primit 140 de apeluri de asistenta pentru a scoate apa din casele si cladirile inundate. In sudul...

- Dragoș Sasu, reporterul special Libertatea in Rafina, Grecia, transmite din Neos Voutzas, unul din satele afectate de incendiul devastator. Imaginile surprinse sunt dezolante. Vezi galeria foto + 5 + 5 CORESPONDENȚA LIBERTATEA DIN RAFINA, GRECIA | Mobilizare și solidaritate fara precedent pentru cei…

- Comisarul european pentru politica regionala Corina Cretu a postat marti un mesaj pe contul sau de Facebook in care se declara "socata de tragedia din Grecia'', tara afectata de puternice incendii de vegetatie declansate in imprejurimile Atenei. "Sunt socata de tragedia din Grecia,…

- Familia lui Alexandru Jula a postat, duminica, un mesaj pe contul de socializare al artistului in care confirma decesul si multumeste tuturor pentru mesajele transmise. ”Oameni frumosi, ultimul lui zambet de ieri a fost pentru voi”, a transmis familia.Citește și: DOLIU in muzica romaneasca:…

- Grecia si creditorii sai internationali sunt de acord ca tara isi va indeplini tintele fiscale in urmatorii ani si nu va inregistra deficit in 2018 si in 2019, a afirmat, luni, premierul Alexis Tsipras, la prezentarea strategiei pentru urmatorii patru ani, transmite Reuters. Acesta a adaugat…