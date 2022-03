Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris, ar putea veni, zilele urmatoare la București și la Varșovia, informeaza presa americana. Vizita vicepreședintelui SUA Kamala Harris la București și Varșovia ar urma avea loc in perioada cea mai apropiata și ar avea drept scop demonstrarea…

- Echipa festivalului de Film de la Cannes a anuntat, printr-un comunicat, marti, ca nicio delegatie oficiala rusa, nici organism legat de guvernul tarii nu vor fi primite la editia 2022 din cauza invaziei Ucrainei de catre Rusia, conform AFP, citata de News.ro . „Oricat de modest ar fi, ne unim vocea…

- Sambata dupa amiaza, la o zi distanta dupa ce rezolutia propusa de Statele Unite si Albania in Consiliul de Securitate a fost respinsa, iar China s-a abtinut in mod notabil, cele mai importante banci chineze de stat au primit instructiuni de limitare a tranzactiilor cu Rusia. Practic, in acest fel China…

- „Trimitem un mesaj clar Rusiei. Furnizam sprijin Ucrainei, dar cand discutam despre aliații NATO, aici furnizam garanții de securitate. Un atac asupra unui membru este un atac asupra tuturor. Nu avem amenintarea cu atac al Federației Ruse asupra unui stat membru NATO. Ne uitam la mecanisme prin care…

- Bombardament rusesc in apropierea Romaniei, Poloniei? Rusia va cauta sa atraga tari NATO in conflictul din Ucraina, crede Radu Carp, profesor al Facultatii de Stiinte Politice de la Bucuresti. „Scenarii ce pot fi luate in calcul de fortele armate ruse: – bombardamente strategice in apropierea granitelor…

- Jana Cernochova, ministrul ceh al apararii, a anunțat, marți, ca trupe ale armatei ar putea fi desfașurate in cadrul unei unitați NATO in Slovacia sau in Romania, relateaza seznamzpravy.cz, citat de HotNews.ro . „O opțiune este Romania, a doua este Slovacia. Cred ca ne dam seama care este mai aproape…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a convocat pentru astazi o teleconferinta cu liderii Romaniei, Poloniei si ai altor tari din Uniunea Europeana si NATO, relateaza The Guardian, care citeaza o sursa de la Casa Alba. „Presedintele Biden va vorbi dupa-amiaza cu liderii transatlantici despre acumularea…

- Polonia vede semne conform carora Rusia îsi va spori prezenta militara viitoare în Belarus, a declarat luni ministrul polonez de externe Zbigniew Rau, în timp ce seful Biroului National de Securitate polonez, Pawel Soloch, a anuntat ca guvernul de la Varsovia va oferi munitii Ucrainei…