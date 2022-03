Stiri pe aceeasi tema

- Brandul ucrainean MillaNova, cunoscut pentru rochiile decadente de mireasa, produce acum tinute pentru soldatii si personalul medicali din tara, in timp ce Rusia continua sa lanseze atacuri brutale, scrie CNN. Aflati in buticuri dedicate mireselor din 50 de tari, inclusiv SUA, Marea Britanie, Franta…

- Ministrul britanic al Apararii, Ben Wallace, a declarat marti ca Londra ar sustine Varsovia daca ar decide sa ofere Ucrainei avioane de lupta, dar a atras atentia ca o astfel de decizie ar putea avea consecinte directe pentru Polonia, si a spus ca presedintele rus Vladimir Putin este "terminat",…

- Polonia neaga ideea ca va oferi Ucrainei avioane de lupta, idee care ar fi fost admisa de SUA. „Polonia nu va trimite avioane de lupta in Ucraina si nici nu va permite folosirea aeroporturilor sale”, a anunțat guvernul de la Varșovia. Polonia iși menține totuși disponibilitatea de a sprijini Ucraina,…

- Vicepreședintele Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris, ar putea veni, zilele urmatoare la București și la Varșovia, informeaza presa americana. Vizita vicepreședintelui SUA Kamala Harris la București și Varșovia ar urma avea loc in perioada cea mai apropiata și ar avea drept scop demonstrarea…

- Echipa festivalului de Film de la Cannes a anuntat, printr-un comunicat, marti, ca nicio delegatie oficiala rusa, nici organism legat de guvernul tarii nu vor fi primite la editia 2022 din cauza invaziei Ucrainei de catre Rusia, conform AFP, citata de News.ro . „Oricat de modest ar fi, ne unim vocea…

- Bombardament rusesc in apropierea Romaniei, Poloniei? Rusia va cauta sa atraga tari NATO in conflictul din Ucraina, crede Radu Carp, profesor al Facultatii de Stiinte Politice de la Bucuresti. „Scenarii ce pot fi luate in calcul de fortele armate ruse: – bombardamente strategice in apropierea granitelor…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, va avea astazi o convorbire telefonica despre criza din Ucraina cu lideri din Canada, Franța, Germania, Italia, Polonia, Romania, Marea Britanie, Uniunea Europeana și NATO.

- Marea Britanie și Polonia se pregatesc sa incheie un pact trilateral cu Ucraina care vizeaza consolidarea securitații regionale, a declarat marți premierul ucrainean Denis Șmigal, primindu-l pe omologul sau polonez, Mateusz Morawiecki, la Kiev. Londra și Varșovia și-au oferit ajutorul Ucrainei pentru…