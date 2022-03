Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ruse l-au rapit pe primarul orașului Dniprorudne din sudul țarii, afirma ministrul ucrainean de externe, Dmytro Kuleba, citat de BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Bohdan și Iryna Manko au decis sa nu-și anuleze ceremonia de nunta din orașul de vest Lviv, in ciuda faptului ca țara lor a fost invadata de Rusia, sfidand faptul ca exista un viitor mai bun pentru Ucraina. In rochia ei de mireasa alba cu un buchet de flori, mireasa Iryna era puțin emoționata, dar s-a…

- Armata rusa ar fi amenințat populația unui orașel din partea de nord – este a Ucrainei ca va rade localitatea lor de pe fața pamantului, daca nu se preda. Potrivit primarului Konotop, Artem Semenikhin, trupele ruse au dat miercuri dimineața un ultimatum autoritaților locale. Daca locuitorii opun rezistența,…

- Ministrul ucrainean de Externe, Dmytro Kuleba, a declarat marți la CNN ca forțele aeriene ale țarii incearca sa loveasca coloanele militare ruse care se indreapta spre orașele ucrainene, insa rușii au superioritate aeriana. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- 137 de soldați și civili au murit și 316 au fost raniți in prima zi a invaziei ruse, a anunțat președintele Volodimir Zelensky joi seara tarziu, intr-o intervenție televizata. Sute de explozii au facut din noapte zi la Mariupol. La Harkov s-au dat lupte aprige.

- Trupe rusești din direcția Belarus au intrat joi intr-o zona din apropierea fostei centrale nucleare de la Cernobil, a declarat un consilier al ministrului ucrainean de interne, in timp ce luptele continua in intreaga țara. In același context, conducerea locala ucraineana din regiunea Donețk a declarat…

- Intr-o conferinta de presa, ministrul pentru Integrarea Teritoriilor Ocupate Temporar Iryna Vereshchuk a declarat ca Rusia incearca sa forteze Ucraina sa faca concesii.La randul sau, Danilov a mentionat ca Ucraina nu are planuri de eliberare prin forta a teritoriilor detinute de separatisti, adaugand…