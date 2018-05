Stiri pe aceeasi tema

- Actorul britanic Anthony Hopkins, premiat cu Oscar pentru interpretarea din filmul „Tacerea mieilor/ The Silence of the Lambs”, a fost confundat cu o persoana fara adapost in timpul filmarilor pentru adaptarea TV a piesei shakespeariene „Regele Lear/ King Lear”, care va fi difuzata de BBC Two, scrie…

- Un avion aparținand companiei american Southwest Airlines a fost nevoit sa aterizeze de urgența pe aeroportul din Philadelphia, marți, avand o parte din fuzelajul de pe motorul stang rupta și o fereastra avariata.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, infirma zvonul aparut in spațiul public legat de demisia premierului Viorica Dancila. "Eu nu ințeleg. Ințeleg ca este o pana de subiecte, dar nu puteți sa inventați și voi unul, nu patru?", a reacționat Dragnea. Intrebat de jurnalisti daca Viorica Dancila va ramane…

- Preșcolarii și elevii vranceni vor primi lapte, produse lactate și produse de panificație prin Programul pentru școli pana la finalul anului școlar 2019-2020, cand va fi finalizat contractul cadru incheiat de Consiliul Județean Vrancea cu furnizorii de produse alimentare. Programul…

- Izvorul Tamaduirii 2018. Aghiasma Mica. În fiecare an, în prima vineri dupa Paste, Biserica Ortodoxa sarbatoreste Izvorul Tamaduirii. Creștinii care vin la biserica iau parte la slujba de sfințire a apei, cunoscuta și sub numele de Aghiasma Mica.

- Cel putin 26 de persoane au murit in urma unui incendiu care a avut loc la o clinica de reabilitare din Baku, capitala Azerbaidjanului, scrie The Independent, citand agentia de presa azera APA, transmite News.ro . Alte patru persoane au fost salvate si transportate la spital. Imaginile de la televiziunile…

- Cel putin 71 de persoane au fost ucise, in ultimrlr 24 de ore, de raidurile aeriene ale guvernului sirian intr-o enclava a rebelilor din Damasc in ultimele 24 de ore, conform unui grup de monitorizare, scrie The Independent, citat de News.ro . Observatorul Sirian al Drepturilor Omului, organizatie cu…