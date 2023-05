Stiri pe aceeasi tema

- A ascuns aproape 1.200 de bijuterii la motorul unui autocar și a crezut ca va scapa neprins. Este planul eșuat al unui cetașean turc, care a incercat sa introduca in Romania aproape 3,5 kilograme de aur. In urma controlului din Vama Giurgiu, polițiștii de frontiera i-au confiscat marfa și au deschis,…

- Consiliul National al Audiovizualului va analiza, marți, emisiunile postului Romania TV din 19 si 20 aprilie in care au fost facute referiri la ziarista Iulia Marin si, in general, la persoanele cu probleme de sanatate mintala. „Referirile facute in doua emisiuni difuzate de postul Romania TV la ziarista…

- President Klaus Iohannis says that Romania stands to benefit from important competitive edges and that they can be better capitalised on through the efficient use of European funds.On Wednesday, he sent a message to the "110 years of academic excellence" event organised by the Bucharest School of…

- Utilaje agricole cautate de autoritatile germane și belgiene, au fost descoperite la Borș II, la scurt timp de la emiterea alertelor Polițiștii de frontiera bihoreni au depistat doua tractoare ce figureaza ca fiind furate din Germania, respectiv Belgia. Ele urma sa fie introduse in țara de catre un…

- Un concert de zile mari va avea loc in 23 martie la Palatul Republicii, incepand cu ora 18:00. 150 de muzicieni din Moldova și Romania se vor reuni pe aceeași scena. Prin acest eveniment vor fi marcați 110 ani de la Unirea Basarabiei cu Romaniei.

- Autoritatile judiciare din Romania au colaborat cu agentii federali din SUA pentru destructurarea unui grup infractional specializat in furt si spalarea banilor. Mai multi suspecti ar fi furat bunuri si bijuterii, in SUA, de la cetateni americani. O parte dintre bani si bijuterii au fost trimise in…

- Edi Iordanescu, selecționerul Romaniei, nu va putea conta pe Vlad Chiricheș, capitanul naționalei, in primele meciuri din preliminariile EURO 2024. Andorra - Romania (25 martie, 21:45, Antena 1) și Romania - Belarus (28 martie, 21:45, Prima TV) sunt primele partide ale „tricolorilor” in aceste preliminarii.…