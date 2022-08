Un caz unic în literatura medicală: Infectat în același timp cu Sars-Cov-2, virusul variolei maimuței și HIV Un barbat in varsta de 36 de ani, italian, a depistat pozitiv, in același timp, pentru trei virusuri patogene: Sars-Cov-2, virusul variolei maimuței și HIV, transmite Futura sante. Pacientul a fost cinci zile in Spania, intre 16 și 20 iunie 2022. Dupa cateva zile de la revenirea in Italia, barbatul a facut febra, prezenta o stare de oboseala și ganglionii limfatici inflamați. A facut un test pentru depistarea Covid-19 care s-a dovedit pozitiv. Dar in aceeași zi, starea lui de sanatate s-a agravat. Au aparut vezicule pe piele și piept, pe picioare, fața și fese. Dupa trei zile, cand erupția s-a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

