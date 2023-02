Un caz uimitor: Tânăr de 19 ani diagnosticat cu maladia Alzheimer Un tanar, in varsta de 19 ani, din China, a fost diagnostricat cu maladia Alzheimer, fiind probabil primul caz cu aceasta boala la o persoana atat de tanara, ceea ce conduce la ideea ca afecțiunea aceasta nu este depistata exclusiv la adulți sau varstnici, transmit EFE și DCnews. Acest caz uimitor este subiectul unui material publicat in Journal of Alzheimer Disease. Oamenii de stiinta de la Centrul de Inovare pentru Tulburari Neurologice dintr-un spital din Beijing spun ca tanarul a inceput sa aiba probleme de memorie si dificultati de concentrare inca de la varsta de 17 ani. Dupa un an, deja… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 80% din populația Chinei a trecut prin COVID-19, a anunțat sambata, 21 ianuarie, epidemiologul sef la Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor din China, Wu Zunyou, precizand ca o revenire in forța a pandemiei in urmatoarele doua-trei luni este puțin probabila, relateaza agenția Reuters,…

- Zhejiang, o mare provincie industrializata din China, situata in apropiere de Shanghai, se confrunta cu aproximativ 1 milion de cazuri noi de Covid-19 in fiecare zi, iar reprezentantii sai se asteapta ca numarul infectarilor sa se dubleze in urmatoarele zile, a anuntat duminica Guvernul provincial,…

- Descoperire inedita facuta de oamenii de stiinta din Marea Britanie! Aceștia au au anuntat ca este posibil sa fi descoperit primul caz cunoscut al unui mamifer mancat de un dinozaur. Fosilele analizate de cercetatorii britanici sunt vechi de circa 120 de milioane de ani și aparțin unui mic dinozaur…

- Timp de aproape trei ani, guvernul chinez a recurs la inchideri stricte, carantine centralizate, teste in masa si urmarirea riguroasa a contactelor pentru a limita raspandirea virusului. Aceasta strategie costisitoare a fost abandonata la inceputul acestei luni, in urma unei explozii de proteste in…

- Liderul de la Beijing, Xi Jinping, a declarat in timpul unei intrevederi pe care a avut-o joi cu președintele Consiliului European, Charles Michel, ca varianta Omicron a coronavirusului este mai puțin letala, astfel ca permite ”mai multa flexibilitate” in privința masurilor anti-COVID, a declarat un…

- Protestele din China au ajuns și in atenția președintelui american, Joe Biden, care afirma ca „este informat continuu despre ceea ce se intampla și urmareste indeaproape” evolutia situatiei. Dupa valul de proteste din China impotriva masurilor sanitare, purtatorul de cuvant al Casei Albe, John Kirby…

- Protestele din China fața de masurile anti-COVID, care s-au transformat la sfarșitul saptamanii trecute in cele mai ample manifestații care contesta regimul de la Beijing, par sa fi pierdut din intensitate, pe masura ce autoritațile incep sa reprime demonstrațiile, relateaza BBC . In mai multe orașe…

- Protestele continua pentru a treia zi in Beijing, Chengdu și Wuhan din cauza politicilor strice anti-Covid impuse de regimul lui Xi Jinping. Reacția populației reprezinta una dintre cele mai explicite provocari la adresa regimului din China. In timpul manifestațiilor s-au auzit sloganuri contra președintelui,…