Un caz de diabet din şapte este provocat de poluare (studiu) Un caz de diabet din sapte este provocat de poluare la nivel mondial, sunt de parere cercetatori americani care au publicat sambata un studiu preluat de AFP. "Poluarea a contribuit la aparitia a 3,2 milioane de noi cazuri de diabet in lume in anul 2016, ceea ce reprezinta aproximativ 14% din aceste cazuri", apreciaza autorii de la Facultatea de medicina Saint-Louis din Washington . Legatura dintre poluarea atmosferica si diabet a fost deja avansata de studii anterioare. "Credem ca poluarea atmosferica diminueaza productia de insulina si provoaca inflamatii, impiedicand organismul sa transforme… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

