Un cățeluș care seamănă cu un ursuleț a devenit vedetă pe Internet Pe rețea, puteți gasi adesea animale speciale care se remarca prin aspectul lor. De cele mai multe ori, animalele deosebite sint pisicile și ciinii. Astfel de fotografii sunt pur și simplu emoționante. In ele puteți vedea patrupezi incredibil de draguți. Singurul lucru suparator este faptul ca oamenii nu pot lua intotdeauna in considerare frumusețea speciala a animalelor. Anume despre acest luc Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Mantea a facut dezvaluiri despre viața personala intr-un interviu pentru kanald.ro. Prezentatoarea emisiunii „Casa iubirii” a explicat ca a fost des dezamagita de persoanele din viața ei și ca nimeni, in afara de fiul ei, nu ar mai putea sa o faca sa traiasca acest sentiment. „Andreea Mantea…

- Imagini inedite filmate chiar in Marea Neagra de cațiva internauți care se aflau pe o ambarcațiune, in larg, scrie ro-viral.video. Nu mica le-a fost mirarea sa gaseasca așa ceva chiar la noi in țara și s-au bucurat ca au putut sa filmeze momentul inedit.Puteți vedea imaginile inedite ce au devenit virale…

- In ultimii ani, urmand tendințele globale, tehnologia financiara s-a dezvoltat in mod activ in Moldova. Daca pana acum creditul era exclusiv un produs bancar, astazi este deja un serviciu de buzunar care poate fi utilizat in orice localitate, in orice moment, doar cu un telefon mobil și un card bancar…

- S-a nascut in 1922, la Unirea, in apropiere de Ocna Mures, intr-o familie modesta, cu 9 copii. A inceput sa cante de la varsta de 6 ani in grupul instrumental alcatuit din membrii familiei, pentru inceput la contrabas apoi la vioara. A debutat la Radio Bucuresti la varsta de 14 ani, O vreme, a fost…

- Oana Roman a fost invitata in cadrul unui podcast, unde a explicat filmarea virala cu feliile de pizza. Fiica lui Petre Roman susține ca totul a fost o razbunare din partea fiicei sale, in varsta de aproape 8 ani. Invitata la podcastul „Fara fil tre”, gazduit de Alina Ionescu, Oana Roman a vorbit despre…

- Tot mai multe persoane publice sunt declarate moarte pe Tik Tok sau in mediul online, iar pe aceasta lista se inscrie și Mirela Vaida, prezentatoarea de la Acces Direct. Vedeta a avut o reacție chiar in timpul emisiuni, dupa ce a aparut ca ar fi murit.

- Adela Popescu a marturisit in direct, la emisiunea „Vorbește lumea”, ca a fost certata de soacra. Prezentatoarea are o relație foarte buna cu mama lui Radu Valcan, insa aceasta a ținut sa spuna ce a deranjat-o.Adela Popescu și Radu Valcan formeaza unul dintre cele mai frumoase din showbiz-ul romanesc,…