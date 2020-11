Stiri pe aceeasi tema

- Satul Rabbit Hash din statul american Kentucky, are o tradiție ciudata de a alege candidați canini iar Wilbur este ultimul câine ales primar, scrie NBC News. hNoul primar al catunului cu o populație de 426 de locuitori, Wilbur, este un buldog francez în vârsta de șase luni.„Rabbit…

- De multi ani, tehnologia a fost pe val, companiile de profil ajungand sa inregistreze cifre de afaceri fabuloase la nivel mondial. Dispozitivele precum smartphone-uri si tablete, dar si toate serviciile online au devenit parte din viata noastra de zi cu zi, iar acestea sunt doar exemplele cele mai evidente.…

- Statele Unite ale Americii au raportat vineri un nou record zilnic, fiind confirmate alte 83.010 de cazuri de coronavirus, in condițiile in care statele americane se confrunta cu cel de-al doilea val al pandemiei de COVID-19, noteaza BBC, citata de Hotnews.ro.Bilanțul anunțat vineri depașește cu 6.000…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a transmis un mesaj catre romanii din Statele Unite ale Americii sa ia in considerare votul prin corespondenta si sa se inregistreze in acest sens, adaugand ca vor fi organizate sectii de votare pe teritoriul SUA pentru alegerile parlamentare programate…

- ​Virgil Popescu, Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, se afla în aceste zile într-o vizita oficiala în Statele Unite ale Americii. Cu aceasta ocazie va avea o întâlnire cu Secretarul pentru Energie al SUA, Dan Brouillette, și cu alți înalți oficiali…

- Sebastian Dobrincu este un model pentru generația sa. Are doar 21 de ani și este unul dintre cei mai de succes antreprenori romani din Statele Unite ale Americii, ajungand, prin inovațiile sale digitale, sa calce pe urmele lui Mark Zukerberg. Sebastian Dobrincu muncește mult pentru a realiza lucuri…

- Averea cumulata a primilor 12 multimiliardari americani a depașit un trilion de dolari pentru prima data in istorie, ”record ingrijorator in istoria concentrarii bogatiei și puterii in SUA” Cei mai importanti 12 multimiliardari de pe Wall Street au atins pentru prima data in istorie o avere…

- Averea cumulata a multimiliardarilor americani a depașit un trilion de dolari pentru prima data in istorie, ”record ingrijorator in istoria concentrarii bogatiei si puterii in SUA” Cei mai importanti 12 multimiliardari de pe Wall Street au atins pentru prima data in istorie o avere insumata…