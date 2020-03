Stiri pe aceeasi tema

- La Timișoara, a fost confirmat, miercuri, un al treilea caz de coronavirus. Este vorba despre un tanar de 16 ani, care a intrat in contact cu barbatul de 47 de ani, confirmat, tot miercuri, ca fiind infectat cu temuta maladie. Tanarul este nepotul acelui pacient.Primul caz de coronavirus de la Timișoara…

- Un pacient cu coronavirus din San Antonio, Texas, care a fost eliberat din carantina, a fost testat ulterior pozitiv pentru noul virus și este acum din nou in carantina, potrivit primarului orașului, transmite Fox News.Pacientul se afla in carantina obligatorie la Centrul pentru Boli Infecțioase…

- Probele recoltate de epidemiologii din Maramures de la sotia pacientului infectat cu noul coronavirus au fost compromise. Potrivit reprezentantilor DSP Maramureș, „unul dintre tampoane nu era in mediu de cultura”, cand a ajuns la Cluj, unde se fac analizele.Reprezentanii DSP Maramureș au declarat,…

- Cainele de companie al unui pacient cu coronavirus din Hong Kong are un „nivel scazut” de virus, a declarat astazi guvernul Hong Kong, citat de revista Time. Rezultatele testelor la care a fost supus cainele indica nivelul „pozitiv slab” pentru coronavirus, a declarat departamentul agricol și pentru…

- Cainele de companie al unui pacient infectat cu coronavirus a fost plasat in carantina dupa ce a fost testat "slab pozitiv" pentru virus, au informat vineri autoritatile din Hong Kong. Testele urmeaza sa arate daca animalul a contactat boala de la stapanul sau.

- Un cetatean ungar a fost testat pozitiv pentru coronavirus in Japonia, a anuntat luni un oficial guvernamental de la Budapesta, citat de MTI. Pacientul ungur este unul dintre membrii de echipaj ai navei de croaziera izolate in largul coastelor nipone din cauza epidemiei cu noul virus, a precizat secretarul…

- Diamond Princess a fost plasata in carantina pentru doua saptamani pe 3 februarie, cand a ajuns in Yokohama, dupa ce un barbat care debarcase in Hong Kong a fost diagnosticat cu coronavirus. La bordul navei sunt și 17 romani, doi turiști și 15 angajați.