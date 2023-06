Stiri pe aceeasi tema

- Un copil in varsta de cinci a murit dupa ce a cazut, vineri, de la etajul al noualea al unui bloc de locuinte din Onesti. Medicii ajunși la locul tragediei au incercat sa il resusciteze, insa manevrele nu au avut succes. ACTUALIZARE: Copilul de 5 ani care a cazut, vineri, de la etajul 9 al […] Articolul…

- Un barbat din Cambodgia a fost mancat de circa 40 de crocodili dintr-o crescatorie, dupa ce a cazut in incinta reptilelor, a anuntat politia locala. Barbatul, in varsta de 72 de ani, incerca sa scoata un crocodil din cusca sa, cand reptila a apucat bațul pe care victima il ținea in mana și l-a tras…

- In urma cu putin timp s-a produs un incendiu la Iasi. Din primele informatii, se pare ca un autoturism a luat foc in localitatea Valea Lupului. La fata locului intervin pompierii ieseni si un echipaj medical…https://www.bzi.ro/un-autoturism-a-luat-foc-in-valea-lupului-pompierii-intervin-4710400 Articolul…

- Incident in municipiul Iasi. Un arbore a cazut peste trei masini parcate pe strada Vasile Alecsandri. La fata locului intervine o autospeciala pentru a degaja zona. „Degajare arbore rupt si cazut peste 3 masini parcate in mun. Iasi, str. V Alecsandri, intervine o autospeciala de intervenție”, a transmis…

- Tanara de 27 de ani care a cauzut vineri in lacul Snagov, dupa o plimbare cu skijet-ul a fost gasita fara viața, de scafandri, informeaza Agerpres. Pompierii au fost alertati, vineri seara, dupa ce tanara a cazut in apa, alaturi de o alta femeie de 41 de ani cu care se afla pe skijet. Femeia […] Articolul…

- ULTIMA ORA… Pompierii vasluieni au fost solicitațI sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuința din localitatea Podeni, comuna Vulturești. La intervenție s-au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, o ambulanța SMURD tip B2 și echipaje specializate. La sosirea echipajelor…

- Pompierii din Maramureș se luptat cu flacarile care au cuprins in duminica de Florii biserica de lemn din cadrul Complexului Borșa, informeaza ZiarMM . „Pana la acest moment nu au fost raportate victime, se lucreaza pentru localizare și lichidare. Avand in vedere ca este o biserica din lemn, probabil…

- O autocisterna incarcata cu 26 de tone de motorina s-a rasturnat pe E85, iar la scurt timp, autocisterna cu apa care venea spre locul accidentului pentru intervenție s-a rasturnat și ea. Pompierii militari au intervenit, duminica, dupa ce o autocisterna incarcata cu motorina s-a rasturnat pe E85, pe…