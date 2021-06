Alex Harvill, un tanar cascador in varsta de 28 de ani, și-a pierdut joi viața, in statul american Washington, in timp ce se antrena pentru o saritura de record mondial cu motocicleta, informeaza CNN. Momentul in care acesta s-a izbit de pamant a fost surprins de martori.Harvill voia sa bata recordul stabilit de australianul Robbie Maddison, la 29 martie 2008, și spera sa-i reușeasca un salt de 107 metri.Incercarea sa era programata joi la Moses Lake Airshow. Inconjurat de susținatori, Harvill s-a antrenat la Aeroportul International Grant County, iar momentul in care acesta a pierdut controlul…