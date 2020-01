Un carutas din Bacesti si-a pierdut caruta cu tot cu cai. O disparitie misterioasa a avut loc, in noaptea de sambata spre duminica, la Bacesti. Claxonat de un autotren, un carutas s-a dezechilibrat si a cazut din atelaj. Pana s-a dezmeticit, caruta cu doi cai a disparut, ca prim minune. Barbatul a cautat-o toata noaptea dar, fiindca nu a reusit sa o gaseasca, a sunat la 112. Cazul este acum in atentia politistilor Sectiei nr. 6 rurala. Citeste articolul mai departe pe vasluion.ro…

Sursa articol si foto: vasluion.ro

Stiri pe aceeasi tema

