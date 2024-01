Un cartier din municipiul Botoșani ramane fara apa din cauza unei avarii S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani anunța intreruperea furnizarii apei, astazi 15 ianuarie 2024, in intervalul orar 10:00 – 14:00, pentru executarea lucrarilor de remediere a avariei de pe conducta PEHD Ø 110 mm, localizata in zona stadionului. Afectati de oprirea apei sunt utilizatorii din municipiul Botosani ce locuiesc in imobilele situate in careul strazilor: Calea […] Citește Un cartier din municipiul Botoșani ramane fara apa din cauza unei avarii in Botosani24.ro .