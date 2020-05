Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Trei dintre pacienți sunt copii sub 14 ani. Persoana adulta este o femeie. Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in data de 27 aprilie, la nivelul județului Buzau, s-au mai confirmat 4 cazuri de infecție cu Coronavirus, numarul total al cazurilor COVID-19 inregistrate pana in prezent…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in data de 27 aprilie, la nivelul județului Buzau, s-au mai confirmat 4 cazuri de infecție cu Coronavirus, numarul total al cazurilor COVID-19 inregistrate pana in prezent fiind de 20. Noile cazuri pozitive provin dintr-un grup format din 13 persoane venite…

- Potrivit raportarii Institutului Național de Sanatate Publica din data de 26 aprilie a.c., la nivelul județului Covasna au fost confirmate 177 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus. De la inceputul pandemiei și pana in prezent au fost internate in unitați spitalicești un numar de 61 de persoane…

- Potrivit raportarii Direcției de Sanatate Publica, pana acum, in Caraș-Severin au fost inregistrate 81 de cazuri de COVID-19. 29 dintre pacienți au fost vindecați și externați. In momentul de fața, in cele doua spitale din Caraș-Severin care trateaza pacienți infectați cu noul coronavirus sunt internate…

- Procurorii doljeni au inceput o ancheta, dupa ce mai multi functionari din cadrul Directiei de Sanatate Publica au dispus scoaterea din carantina a patru persoane, fara sa mai astepte rezultatul testelor pentru a vedea daca acestea sau infectate cu Covid-19. Ulterior, cele patru persoane au fost confirmate…

- Pana astazi, 21 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 367 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 367 de persoane confirmate pozitiv, 52 au fost declarate vindecate și externate (36 la Timișoara, 11 la București, 3 la Craiova, unul la Constanța și…

- Pana astazi, 20 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 308 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 308 de persoane confirmate pozitiv, 31 au fost declarate vindecate si externate (22 la Timisoara, 8 la Bucuresti si 1 la Iasi). De la ultima informare…

- Pana astazi, 18 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 260 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 260 decetațeni care au contactat virusul, 19 sunt declarați vindecați și au fost externați. De la ultima informare, au fost confirmate 14 cazuri noi,…