Sancționați in Austria cu amenzi de zeci de milioane de euro pentru ințelegeri de tip cartel, constructorii de la PORR fac afaceri de miliarde in Romania fara a parea prea deranjați de autoritați. Chiar daca partenerul de infracțiuni este, la randul sau, prezent in țara noastra și este la fel de bine conectat la banul public. In aprilie 2022, magistrații austrieci aplicau o amenda de 62,35 milioane euro Grupului PORR pentru incalcarea normelor antitrust austriece și europene. Decizia era definitiva și viza activitațile PORR Group, in complicitate cu Strabag , in perioada iulie 2002 – octombrie…