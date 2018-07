Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana (CE) a amendat patru companii care opereaza in domeniul electronicelor de consum - Philips, Pioneer, Asus si Denon & Marantz - cu peste 111 milioane de euro (130 de milioane de dolari) pentru ca in perioada 2011 - 2015 au fixat preturi mai ridicate la vanzarile online, incalcand reglementarile…

- SUA, Belgia, Canada, Danemarca, Elvetia, Finlanda, Franta, Germania, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Suedia, prin ambasadele lor la București, cer Romaniei – in calitatea de parteneri ai țarii noastre – sa evite shimbarile legislației in Justiție care pot slabi statul de drept și lupta impotriva corupției.…

- SIMONA HALEP - ANDREA PETKOVIC LIVE VIDEO ONLINE STREAMING EUROSPORT 2018. Sportiva belgiana Elise Mertens, favorita 16, a acces in optimi la Roland Garros, unde ar putea juca impotriva Simonei Halep, daca liderul mondial trece de Andrea Petkovic. SIMONA HALEP - ANDREA PETKOVIC…

- Fildes, crocodili impaiati, blana, dar mai ales testoase, papagali si chiar ursi sau feline mari: comertul online constituie o amenintare la adresa speciilor de animale protejate, a avertizat miercuri Fondului international pentru bunastarea animalelor (IFAW), citat de AFP. Organizatia…

- Franța și Germania și-au unit vocile pentru a face presiune asupra Poloniei sa iși modifice rapid controversatele reforme judiciare, care fac obiectul unei proceduri inedite lansate de Comisia Europeana, scrie AFP.

- Este o masura pe care Comisia Europeana o impune pentru a reduce birocratia si orele pierdute la ghiseu. In prezent, in tara noastra, dureaza trei zile ca sa deschizi o societate. In Estonia, in schimb, unde procedura este informatizata, oamenii de afaceri au de asteptat doar 15 minute.In Romania, termenul…

- Vaccinarea împotriva rujeolei ar trebui extinsa la 95% din populația UE pâna în 2020. Comisia Europeana a lansat joi 26 aprilie mai multe programe de informare asupra vaccinurilor, încercând sa opreasca o avansare a rujeolei în mai multe state UE. Bruxelles dorește…