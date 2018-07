Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana (CE) a amendat patru companii care opereaza in domeniul electronicelor de consum - Philips, Pioneer, Asus si Denon & Marantz - cu peste 111 milioane de euro (130 de milioane de dolari) pentru ca in perioada 2011 - 2015 au fixat preturi mai ridicate la vanzarile online, incalcand reglementarile…

- Tarile europene trebuie sa-si intensifice eforturile de a controla migratia, mai ales in ce priveste asigurarea securitatii la granitele externe ale Uniunii Europene, a indicat miercuri Comisia Europeana, potrivit dpa si AFP, informeaza Agerpres.UE a luat masuri pentru reducerea migratiei…

- Conform unei analize a PwC Romania, aplicarea unei cote reduse a TVA de 9% pentru serviciile de recreere ar genera un impact pozitiv de aproximativ 340 de milioane de lei la bugetul de stat pana in 2021. Raportul Analiza pieței activitaților și complexelor de recreere din Romania releva faptul ca numarul…

- Mai multe inspectii inopinate au avut loc in state membre ale Uniunii Europene, dupa ce autoritatea germana de concurenta Bundeskartellamt a sesizat Comisia Europeana cu privire la posibilitatea ca mai multe firme din Germania sa fi extins practicile antitrust si in afara tarii.

- Politistii au intervenit, in ultimele trei zile, la peste 9.500 de evenimente, au constatat in jur de 2.200 de infractiuni, au aplicat peste 26.000 de sanctiuni contraventionale, in valoare de aproape 10.100.000 de lei, si au retinut aproximativ 1.650 de permise de conducere, informeaza, luni, IGPR.…