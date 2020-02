Un carnaval cu tentă antisemită a fost organizat într-un oraș belgian, organizatorii afirmând că este doar "de amuzament" ​Orașul belgian Aalst a organizat la sfârșit de weekend o parada în cadrul unui carnaval. Printre costumele de la parada și-au facut loc caricaturi ale unor evrei ortodocși purtând palarii uriașe din blana, cu nasuri lungi și costume de muște, scrie BBC. ​

Israelul, mai multe grupuri de evrei sau prim-ministrul Sophie Wilmès sunt printre cei care condamna evenimentele de la sfârșitul saptamânii trecute. Mulți dintre critici considera compararea evreilor cu muște un act de antisemitism pentru ca naziștii le spuneau des evreilor ca sunt niște &"paraziți&".

Purtatorul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

