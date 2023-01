Stiri pe aceeasi tema

- Garda de coasta japoneza era miercuri in cautarea a 18 membri ai echipajului unei nave de marfa care s-a scufundat in larg la sud-vest de arhipelagul nipon, in Marea Chinei de Est, noteaza AFP.

- Garda de coasta japoneza era miercuri in cautarea a 18 membri ai echipajului unei nave de marfa care s-a scufundat in larg la sud-vest de arhipelagul nipon, in Marea Chinei de Est, noteaza AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Europa a fost cel mai mare client de pe piața mondiala a gazelor naturale lichefiate in 2022, regiunea importand volume substanțial mai mari decat cumparatorii rivali, in timp ce incearca sa inlocuiasca livrarile tot mai reduse de gaze rusești prin conducte. In anii precedenți, UE a ramas in urma Japoniei…

- In contextul razboiului dezastruos din Ucraina, care dureaza de zece luni, Rusia aduce in discuție tot mai des in ultima vreme amenintarea cu armele nucleare. De aceea, in randul europenilor și nu numai exista temeri legate de un posibil conflict nuclear, care ar avea urmari devastatoare. Cuprins: Ce…

- "Continuam sa cautam 31" din cei 106 de membri ai echipajului HTMS Sukhothai, a declarat amiralul Pogkrong Montradpalin, relateaza Agerpres care citeaza AFP.In urma "mareei puternice", sistemul electric al corvetei de patrulare a fost avariat, ceea ce a dus la oprirea masinilor ce asigurau functionarea…

- Japonia a castigat in fata Spaniei cu scorul de 2-1 si s-a calificat in optimile Cupei Mondiale de fotbal, insa golul victoriei a starnit numeroase discutii, fiind cea mai controversata faza din competitie. FIFA a venit cu precizari despre faza premergatoare golului, cand mingea pare ca iese de pe teren.…

- Germania, la primul meci de la Campionatul Mondial 2022, a pierdut cu Japonia, 1-2, dupa 0-1 la pauza. Bild a remarcat un detaliu straniu in timpul partidei, la un duel dintre Antonio Rudiger, fundașul Germaniei, și atacantul Takuma Asano, cel care in minutul 83 a marcat golul victoriei. Și-a batut…

- Shigeru Nakamura, considerat cel mai in varsta barbat din Japonia, a murit marti la varsta de 111 ani intr-un camin de batrani din prefectura Hiroshima, unde a locuit, relateaza Kyodo. Nascut pe 11 ianuarie 1911 in Jinsekikogen, in prefectura Nakamura din vestul Japoniei, Nakamura a fost expus efectelor…