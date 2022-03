Un cântăreţ din Germania, anchetat pentru acuzaţii mincinoase de antisemitism Parchetul german a cerut joi anchetarea in instanta a unui cantaret, Gil Ofarim, pentru denunturi calomnioase si defaimare, acuzandu-l ca a inventat insulte antisemite care i-ar fi fost adresate, intr-un scandal intens mediatizat in Germania, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

