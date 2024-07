Stiri pe aceeasi tema

- Un cantareț brazilian a murit dupa ce a fost electrocutat pe scena, in timpul unui spectacol. Ayres Sasaki, in varsta de 35 de ani, a murit aproape instantaneu dupa ce a atins un cablu in timpul unei reprezentației.

- Ciclistul norvegian Andre Drege a murit sambata, in timpul unei coborari in Turul Austriei, conform News.ro.Accidentul a survenit in etapa a patra din Turul Austriei, cand ciclistul a pierdut controlul pe o coborare de munte și a cazut in pasul Grossglockner.

- Doua femei in varsta au murit sambata de dimineața intr-un teribil accident de circulație care a avut loc in județul Alba. Mașina in care calatoreau cele doua și care era condusa de un barbat de 72 de ani s-a rasturnat in afara șoselei, relateaza News.ro.Accidentul a avut loc pe DN 75, pe raza localitatii…

- Bombardamentele rusești continua in Ucraina in timpul summit-ului din Elveția. Un guvernator ucrainean susține ca rușii au folosit muniție cu dispersie. Mai multe persoane au murit sau au fost ranite. Trei oameni au murit intr-un atac cu „muniție cu dispersie” asupra unui sat din Ucraina, spune guvernatorul…

- Tragedie la clubul de canotaj din Orșova, acolo unde un baiat in varsta de 15 ani a sfarșit electrocutat. Potrivit primelor informații, incidentul s-ar fi petrecut in timp ce minorul se juca de-a v-ați ascunselea cu cațiva colegi.

- Tragedie in Baia Mare: Un barbat in varsta de 40 de ani a murit strivit de un motostivuitor intr-un accident șocant La data de 10 iunie a.c., la ora 09.52, reprezentanții unei societați comerciale au sesizat Poliția municipiului Baia Mare cu privire la faptul ca un angajat in varsta de 40 ani, in timp…

- Cum s-a intamplat accidentulFuncționara, in varsta de 56 de ani, se intorcea din oraș impreuna cu o colega de serviciu, dupa ce petrecusera impreuna. Ajunse in parcare, femeia a coborat din autoturismul condus de prietena ei. In acel moment, șoferița a facut o greșeala fatala: a confundat pedalele,…

- UPDATE: Poliția a confirmat faptul ca ancheteaza moartea suspecta a unei femei in varsta de 42 de ani, survenita prin precipitare, menționand insa ca, in prezent, este audiata persoana care se mai afla in casa cu victima in momentul producerii tragediei. ȘTIREA INIȚIALA: O buzoianca in varsta de 42 …