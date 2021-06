Stiri pe aceeasi tema

- Manelele romanești fac furori in New York. Politicianul democrat Andrew Yang, in varsta de 46 de ani, candidat la Primaria New York, danseaza pe manele. Demnitarul a postat pe aplicația TikTok un videoclip scurt in care se prezinta alaturi de mai mulți susținatori, dansand pe manele romanești. ”Am vazut…

- Dupa ce Dael Damsa a devenit viral pe TikTok in urma unui challenge pornit de el, prin care publicul era provocat sa recunoasca refrenul unor hit-uri provenite din genul balcanic manele / muzica de petrecere, dar cantate și interpretate in engleza, intr-un stil acoustic-pop mainstream cu o nota personala,…

- Rikito Watanabe este unul dintre cei mai apreciați și indragiți concurenți din echipa verde condusa de Sorin Bontea in sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”. Tanarul face senzație cu clipurile sale de pe TikTok.

- Joi a fost a patra seara de protest in care zeci de persoane s-au adunat in centrul Piteștiului pentru a-și arata nemulțumirea referitoare la noile restricții impuse. Seara de joi a fost momentul in care tinerii din Pitești au facut haz de necaz și și-au alinat nemulțumirea cantand versuri de manele…

- Rusia incetinește viteza de funcționare a platformei Twitter, pe care o acuza oficial ca nu a eliminat mii de postari “cu conținut interzis”, informeaza BBC. De asemenea, utilizatorii ruși au declarat ca intampina dificultați in accesarea fotografiilor și videoclipurilor de pe site. Autoritatea de…