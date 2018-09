Stiri pe aceeasi tema

- Un candidat la alegerile prezidențiale din Brazilia a fost injunghiat in timpul unui miting electoral. Jair Bolsonaro, reprezentant al extremei dreapta, a fost injunghiat in burta de un individ, in timp ce se afla in mijlocul mulțimii. Atacatorul a fost prins imediat de susținatorii lui Bolsonaro și…

- Tribunalul superior electoral din Brazilia a decis ca fostul presedinte Luiz Inacio Lula da Silva nu poate candida la un al treilea mandat, el fiind mare favorit in ciuda faptului ca este in inchisoare, scrie News.ro.Dupa opt ore de dezbateri, magistratii au invalidat cu 6 la 1 candidatura…

- Fostul presedinte brazilian Lula, care ispaseste in prezent o pedeapsa de 12 ani si o luna de detentie pentru coruptie si spalare de bani, a fost vizitat la inchisoare de fostul presedinte al Parlamentului European (PE) Martin Schulz.

- Cazul fostului presedinte brazilian Lula da Silva genereaza un conflict intre democratie si statul de drept, comenteaza, in cotidianul The New York Times, fostul ministru mexican de Externe Jorge Castaneda, subliniind ca democratia trebuie sa prevaleze asupra justitiei.

- Duminica, 29 iulie, un barbat a fost reținut de catre procurorul criminalist, iar ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile de catre magistrați, sub aspectul comiterii infracțiunilor de tentativa la omor și violența in familie, fapte prevazute de Codul Penal. Conform probatoriului administrat, la…

- INCONȘTIENȚA… Caz grav intr-un sat de langa orașul Murgeni. Un barbat de 61 de ani, Simion G., din satul Manzatești, comuna Malușteni, a fost adus la spitalul din Barlad, astazi dupa- amiaza, fiind injunghiat in abdomen. Agresorul este varul sau, Anton G., de 64 de ani, din același sat, cu care se…

- Premierul Viorica Dancila va prezenta, in plenul reunit de miercuri al Camerei Deputatilor si Senatului, de la ora 13.00, stadiul pregatirilor si al temelor de interes care vor sta la baza programului de lucru al Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene in ianuarie 2019.

- Sorin Ovidiu Vintu susține ca șeful SRI, Eduard Hellvig, are aceeași sarcina pe care a avut-o și prececesorul sau in relația cu Președinția, respectiv de a-l ține pe Iohannis in funcție.