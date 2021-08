Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de elevi au fost eliminati pentru frauda din examenul de Bacalaureat dupa ce ar fi copiat rezolvarile subiectelor de pe Facebook. Ministrul Sorin Cimpeanu spune ca este vorba despre o frauda care s-a derulat la licee din cinci judete. De asemenea, acesta a precizat ca sunt anchetati si profesorii…

- Zeci de elevi au fost eliminati pentru frauda din examenul de Bacalaureat dupa ce ar fi copiat rezolvarile subiectelor de pe Facebook. Ministrul Sorin Cimpeanu spune ca este vorba despre o frauda care s-a derulat la licee din cinci judete. De asemenea, acesta a precizat ca sunt anchetati si profesorii…

- A inceput sesiunea de toamna Bac 2021. Calendarul examenului de Bacalaureat 2021 a ramas așa cum a fost stabilit anul trecut. Ce exerciții au avut de rezvolat la matematica elevii care dau Bacul in sesiunea de toamna Proba de matematica din cadrul examenului de Bac este obligatorie in funcție de filiera,…

- Pe DN1, pe raza localitații Mandra, sens de deplasare Sibiu catre Brașov, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate doua autovehicule, respectiv un autoturism și o autoutilitara. O persoana a fost transportata la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale. La testarea conducatorilor…

- Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Fagaraș efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de “conducerea unui vehicul fara permis de conducere” și “furtul in scop de folosința”. In fapt, la data de 18 iulie 2021, in jurul orei 22.45, polițiștii au oprit…

- Un barbat, in varsta de 75 ani, care conducea o motocicleta pe DN1, intre localitațile Vladeni și Perșani din județul Brașov, a lovit un indicator rutier și a parasit partea carosabila. Victima primește ingrijiri medicale la fața locului. Polițiștii efectueaza cercetari pentru a stabili cu exactitate…

- La data de 21 iunie 2021, in jurul orei 16.30, polițiști din cadrul Poliției Stațiunii Rașnov au oprit in trafic, pentru control, un barbat, in varsta de 25 ani, din municipiul București, care conducea un autovehicul pe DN73A, pe raza Stațiunii Rașnov din județul Brașov. La testarea conducatorului auto…

- Polițiști din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Hoghiz efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de ”punerea in circulație sau conducerea unui vehicul neinmatriculat” și “conducerea unui vehicul fara permis de conducere”, fapta prevazuta și pedepsita de art.…