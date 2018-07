Stiri pe aceeasi tema

- Atentat sinucigaș in Afganistan, unde o bomba a explodat chiar langa o benzinarie. Cel puțin 10 persoane au murit, iar alte patru sunt grav ranite, dupa ce un atentat sinucigas a avut loc in orasul Jalalabad. Bomba a fost detonata langa o statie de alimentare cu carburanti, potrivit oficialilor afgani,…

- Un atentat sinucigas soldat cu cel putin zece morti a avut loc marti in orasul Jalalabad din Afganistan, au anuntat oficiali guvernamentali, nici un grup militar nerevendicand atacul, informeaza Reuters, potrivit Mediafax.ro.

- Patru membri ai serviciilor de securitate din estul Libiei au fost ucisi miercuri într-un atentat sinucigas produs în orasul Derna, anunta un purtator de cuvânt militar citat de site-ul agentiei Reuters.

- Cel puțin șapte persoane și-au pierdut viața in urma unui atac sinucigaș ce a vizat sediul comisiei electorale libiene de la Tripoli, conform unui purtator de cuvant al autoritaților, a anunțat Reuters. Atacatorul s-a aruncat in aer chiar in incinta cladirii, iar alte persoane au incendiat…

- Un atac sinucigaș care a avut loc luni dimineața in Afganistan s-a soldat cu morți și raniți. Mai mulți jurnaliști au murit intr-un atac sinucigaș in Kabul, cand un barbat deghizat in cameraman a detonat o bomba, a anunțat CNN. Cel puțin 29 de persoane au murit in doua exploziile de luni dimineața din…

- Atacul a fost revendicat rapid de gruparea Statul Islamic (SI), care a denuntat intr-un comunicat "aposatti in fortele de securitate si presa". Potrivit unui nou bilant provizoiu, prezentat de Ministerul afgan de Interne, dublul atentat s-a soldat cu cel putin 25 de morti si 49 de raniti. "Sase jurnalisti…

- Peste 25 de oameni - inclusiv un fotograf AFP si alti cinci jurnalisti - au fost ucisi intr-un dublu atentat sinucigas, luni, la Kabul, al doilea atac vizand presa care a dat fuga la locul primului atac, relateaza AFP.