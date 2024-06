Un candidat din Neamț câștigă alegerile din arestul preventiv Danuț Firțala, candidatul PNL, a obținut 583 de voturi in fața contracandidatului sau, Iulian Gaina, din partea PSD și actualul primar, care a primit 453 de voturi. Danuț Firțala a fost arestat dupa alegerile din 22 mai și este suspectat ca ar fi primit mita de la un administrator de societate comerciala pentru a-și indeplini […] The post Un candidat din Neamț caștiga alegerile din arestul preventiv appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

