Stiri pe aceeasi tema

- Astazi continua sesiunea de toamna a examenului de Bacalaureat 2023. Elevii susțin proba la alegere a profilului – Anatomie, Biologie, Chimie, Economie, Fizica, Geografie, Informatica, Logica, Psihologie, Sociologie sau Filosofie. Luni, pe data de 21 august, va fi susținuta proba la Limba și literatura…

- Rezolvare subiecte BAC 2023 sesiunea de toamna proba la alegere. Data de 18 august vine cu o noua provocare pentru absolvenții claselor a XII-a, proba la alegere din cadrul Bacalaureatului 2023. Aflați in randurile urmatoare rezolvarea subiectelor. Rezolvare subiecte BAC 2023 sesiunea de toamna proba…

- Subiecte BAC 2023 sesiunea de toamna proba la alegere, aflați in randurile urmatoare ce subiecte au avut de rezolvat absolvenții claselor a XII-a in cadrul probei la alegere. Subiecte BAC 2023 sesiunea de toamna proba la alegere Candidații care s-au inscris la sesiunea de toamna examenului de BAC 2023…

- Proba la alegere a profilului și specializarii din cadrul examenului național de Bacalaureat 2023 este susținuta miercuri, 28 iunie, de catre elevii de clasa a XII-a. Examenul de astazi este susținut la 11 discipline. Acestea sunt: Anatomie și fiziologie umana; Biologie vegetala și animala; Chimie;…

- Balacaureatul continua, miercuri, cu proba la alegere a profilului si specializarii.Potrivit Ministerului Educatiei, se poate opta, in functie de filiera, profil si specializare, pentru una din cele 10 discipline: Biologie, Chimie, Fizica, Economie, Filosofie, Geografie, Informatica, Logica, argumentare…

- Bacalaureatul continua, marti, cu proba obligatorie a profilului. In functie de profilul studiat, elevii vor da examen la Matematica si Istorie. La proba de Limba romana, care a avut loc, s-au prezentat 97,6% dintre cei peste 130.500 de candidati inscrisi. 28 de elevi au fost eliminati din examen, fiind…

- Absolventii de liceu sustin marti proba obligatorie a profilului din cadrul examenului national de Bacalaureat, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Miercuri este programata proba la alegere a profilului si specializarii (se poate opta, in functie de filiera, profil si specializare…

- Social Au inceput probele scrise ale examenului de Bacalaureat / Rezultatele inițiale se afișeaza in data de 3 iulie iunie 26, 2023 11:53 Probele scrise din prima sesiune a examenului național de bacalaureat 2023 (iunie – iulie) se vor desfașura in perioada 26 – 29 iunie in 464 de centre.…