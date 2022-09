Stiri pe aceeasi tema

- Zilele trecute anunțam pe StartupCafe.ro ca LooLoo Kids, canalul romanesc de YouTube, a depașit 50 de milioane de abonați. Acum, am stat și noi de vorba cu fondatorii proiectului, ieșenii Cristina și Alexandru Badan, pentru a vedea ce au mai facut intre timp.

- Cel mai mare canal romanesc de YouTube, LooLoo Kids, a depasit 50 de milioane de abonati, devenind astfel lider pe toata Europa in domeniul continutului pentru copii si lider in Europa Centrala si de Est, la general, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, de catre firma care detine canalul de creatie.…

- Astazi, am dezbatut in comisiile permanente ale Camerei Deputatilor, propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.1/2011 a Educatiei Nationale, Pl-x nr. 319/2022. Aceasta propunere legislativa are ca obiect de reglementare acordarea de sprijin institutional copiilor care au invatat…

- Turismul romanesc este in plin proces de revitalizare, in ciuda crizelor suprapuse prin care trece, iar acest lucru se datoreaza intr-o mare masura voucherelor de vacanta, reintroduse in circuit prin ordonanta de urgenta adoptata la sfarsitul anului trecut, a afirmat ministrul Antreprenoriatului si…

- Ministrul Antreprenoriatului și Turismului Daniel Cadariu a anunțat marți un program de promovare turistica in valoare de 1,5 mil. euro, care va folosi inclusiv influenceri. Constantin-Daniel Cadariu a anunțat ca aproape o treime din suma – 409.000 euro – vor fi folosiți pentru dezvoltarea unui site…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca Romania are in depozite 8 milioane de doze de vaccin anti-Covid-19 pentru care nu exista deloc interes, nici sa fie primite de o alta tara prin donatie, iar dupa ce vor expira distrugerea lor va costa alti bani. „Noi ne gasim in situatia in care avem…

- Producatorul de medicamente Antibiotice Iasi are in plan o investitie de 200 milioane de lei pentru doua noi fabrici de unde ar putea iesi produse sterile si produse topice sterile „made in Romania". Pentru jumatate din investitie, compania a solicitat ajutor de stat (85 milioane de lei), insa cererea…

- Daimler, grupul german care detine compania Star Assembly din Sebes, al treilea mare exportator din Romania, cere un ajutor de stat de 185 mil. lei pentru o investitie totala de 675 mil. lei, anunta Ministerul Finantelor intr-un document publicat pe site, noteaza mediafax. Fii la curent cu…