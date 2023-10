Stiri pe aceeasi tema

- Peste 21.000 de apeluri false sau abuzive la 112 au fost inregistrate in primele sase luni ale anului, fiind aplicate peste 20.000 de amenzi, conform... The post In timp ce un om se zbate intre viața și moarte, un altul apeleaza 112 pentru a face glume appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Grav accident la Crasnaleuca. Trei persoane au murit iar un copil se zbate intre viața și moarte Un grav accident rutiera a avut loc in aceasta seara la Crasnaleuca, in comuna Coțușca. Un autoturism a intrat in impact cu un cap de pod iar trei persoane au murit. In interiorul mașinii se se aflau 4 persoane,…

- RARISIM… In urma incendiului puternic, izbucnit in urma cu trei zile la blocul din centrul municipiului Huși, soldat cu pagube materiale consistente, la locuințele din partea superioara a cladirii, unii proprietari au facut acuze grave la adresa pompierilor Secției Huși. Aceștia au venit sa stinga focul…

- Paramedicii SMURD din judetul Cluj intervin, sambata seara, pentru acordarea primului ajutor unui barbat care s-a ranit, cel mai probabil dupa ce a cazut dintr-un tren, in zona garii din Gherla. El a fost gasit inconstient si cu rani extrem de grave. Din primele informații obținute de reporterii Observator,…

- O persoana gasita inecata pe raul Argeș, pe raza localitații Potlogi, se zbate intre viața și moarte in aceste momente. Cum victima a fost descoperita in stare de inconștiența, salvatorii au inceput imediat manevrele de resuscitare. Mai mult de atat, a fost cerut și sprijinul unui elicopter SMURD. In…

- Totul s-ar fi intamplat dintr-un gest de razbunare dupa ce individul nu iși primise ultimul salariu și fusese și dat afara. Individul a intrat in casa șefului sau și cum pe barbat nu l-a gasit acasa a decis sa iși verse furia pe soția acestuia. Agresorul ar fi lovit-o de mai multe ori cu un […]

- Dosarul unui accident de munca teribil, in timpul caruia un tanar a fost calcat pe piept de un buldozer condus de un individ care nu ar fi avut permis, zace la sertar dupa ce un fost primar s-a aratat dispus sa ofere bani pentru mușamalizarea cazului, iar procurorul de caz a plecat in vacanța.

- Un barbat in varsta de 47 de ani, din comuna buzoiana Bradeanu, se zbate intre viața și moarte pe secția ATI a Spitalului Județean de Urgența Buzau, dupa ce a fost victima unui accident rutier infiorator. Un individ beat crița l-a spulberat pe o trecere de pietoni din Zona Industriala, provocandu-i…