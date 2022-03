Stiri pe aceeasi tema

Maksim Kagal, campion mondial la kickboxing, a murit, vineri, la Mariupol. Sportivul a luptat pentru Ucraina, in Batalionul Azov, in razboiul cu trupele ruse. Kagal avea 30 de ani. Anunțul decesului sau a fost facut de antrenorul Oleg Skirta. „Din pacate, razboiul ii ia pe cei mai buni. Pe 25 martie,…

- Maksim Kagal, campion mondial la kickboxing, a murit, vineri, la Mariupol, el luptand pentru Ucraina, in Batalionul Azov, in razboiul cu fortele ruse. Kagal avea 30 de ani si a murit, vineri, conform antrenorului sau Oleg Skirta. "Din pacate, razboiul ii ia pe cei mai buni. Pe 25 martie, in timp ce…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat sambata un apel Moscovei, afirmand ca este "timpul" sa discutam despre "pace si securitate", deoarece in caz contrar consecintele pentru Rusia vor fi resimtite mai multe generatii, noteaza AFP. "Negocieri legate de pacea si securitatea pentru Ucraina…

- Este cel mai mare pas inapoi pentru armata rusa de decenii", a declarat el intr-o inregistrare de pe Telegram."Nicaieri in alta parte nu au pierdut atat de multe in atat de putine zile. Fortele noastre fac totul pentru a pune capat oricarui interes pe care dusmanul il are pentru a continua acest razboi.…

- Ucraina informeaza despre cel putin opt morti, dintre care sapte soldati, si zeci de raniti in urma loviturilor aeriene survenite in primele ore ale invaziei ruse pe teritoriul tarii, informeaza DPA si EFE. In plus, 15 soldati au fost raniti, iar alti 19 sunt dati disparuti. Podul peste raul Inhulet…

- Membri ai fortelor speciale ucrainene au organizat duminica un antrenament militar pentru locuitorii din Mariupol pentru a-i invata tehnici de autoaparare in cazul unui atac din partea Rusiei, relateaza AP. Batalionul, parte a Garzii Nationale ucrainene, i-a instruit pe rezidenti sa asambleze si…

- Membri ai fortelor speciale ucrainene au organizat duminica un antrenament militar pentru locuitorii din Mariupol pentru a-i învata tehnici de autoaparare în cazul unui atac din partea Rusiei, relateaza AP cu referire la ziarulnational.md. Batalionul, parte a Garzii Nationale…