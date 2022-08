Stiri pe aceeasi tema

Leandro Lo a murit dupa ce a fost impușcat in timpul unui concert. O adevarata tragedie a lovit sportul mondial. Unul dintre cei mai mari campioni de jiu-jitsu din istorie, brazilianul Leandro Lo a fost victima unei altercații cu un polițist, in timpul unui concert ce avea loc intr-un club din Sao Paulo.

- Autoritatile din judetul Iasi anunta un accident rutier cu victime multiple, pe DN 28, la Letcani. La fata locului se intervine cu mai multe echipaje medicale, potrivit News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Un agent care activeaza in cadrul Poliției Campulung Moldovenesc a triumfat in proba de atletism organizata la nivel mondial de instituțiile de profil. Laurențiu Constantin Țampau a reprezentat Poliția Romana, și a devenit campion mondial in proba de 800 metri, categoria 18-29 de ani. Concursul a ...