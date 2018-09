Un campion cu Tricolorul LMV, prezent la Mondialele de Volei

Petre Apostol Unul dintre protagoniștii echipei Tricolorul LMV Ploiești in sezonul trecut, in care a realizat eventul, cucerind titlul național și Cupa Romaniei, va fi prezent la Campionatele Mondiale de Volei, care au inceput, ieri, in Italia și Bulgaria. Este vorba despre olandezul Gijs Jorna (foto, nr. 7), jucator pe postul de extrema, in varsta de 29 de ani. Jorna sosise la Ploiești in vara anului trecut din postura de campion al Franței, cu Chaumont 52, contribuind in special la recepție la performanțele formației ploieștene in sezonul precedent. Dupa rezultatele inregistrate cu Tricolorul…