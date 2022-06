Stiri pe aceeasi tema

- Circulația a fost blocata astazi, cu puțin inainte de ora 16:00, pe autostrada A1, sensul de mers Timișoara – Deva, la kilometrul 370+200, in apropiere de localitatea Hunedoreana Șoimuș. Traficul s-a oprit dupa ce bena unui autotren s-a rastrunat pe carosabil și a blocat benzile 1 și 2 de circulație.…

- Un șofer a murit in urma unui accident rutier produs pe autostrada A1 Deva - Nadlac, in zona localitații Murani, județul Timiș. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- INFOTRAFIC: Restricții de circulație, pana in 20 mai, pe autostrada A1 Sibiu-Sebeș, pentru lucrari la rosturile de dilatație la Viaductul Aciliu. Traficul, deviat pe DN1 INFOTRAFIC: Restricții de circulație, pana in 20 mai, pe autostrada A1 Sibiu-Sebeș, pentru lucrari la rosturile de dilatație la Viaductul…

- Un camion s-a rasturnat in aceasta dimineața pe DN 79A, intre localitațile Pilu și Socodor, in județul Arad. La fața locului s-au deplasat de urgența Detașamentul de pompieri Ineu – Garda 2 Chișineu Criș cu trei subofițeri, o autospeciala cu modul descarcerare, un echipaj SAJ și elicopterul SMURD. In…

- Traficul va fi inchis pe autostrada Soarelui, sensul București – Constanța, timp de patru nopți: Pe ce rute va fi deviata circulația Traficul va fi inchis pe autostrada Soarelui, sensul București – Constanța, timp de patru nopți: Pe ce rute va fi deviata circulația Pentru execuția lucrarilor de montare…

- Accident pe autostrada A1 Sebeș- Sibiu intre un camion și un autoturism. Trafic blocat pe ambele sensuri de circulație Accident rutier pe autostrada A1 Sebeș – Sibiu, in zona nodului rutier spre aeroportul din Sibiu. O persoana ranita dupa ce un camion și un autoturism au intrat in coliziune. Traficul…

- Sase autovehicule au fost implicate, vineri, intr-un accident rutier care a avut loc pe autostrada A1 Timisoara - Deva. Trei persoane, printre care si un copil, au murit, iar alte trei sunt ranite. Traficul rutier este blocat. In accidentul produs pe autostrada A1, in zona localitatii Margina…

- Circulație restricționata pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu, in zona Cunța, pana vineri. Se fac lucrari de frezare și asfaltare Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Timisoara anunța joi ca, pe Autostrada A1 Sebeș – Sibiu, intre km 293 și km 294, in zona Cunța, pe sensul de mers Deva – Sibiu, se…