Stiri pe aceeasi tema

- Dosare penale la regimul circulației rutiere La data de 11.10.2019 ora 1227, pe DN 2 E85, in localitatea Tișița, un barbat, din comuna Vidra, a condus un autoturism, fara a avea dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice din Romania. In cauza a fost intocmit dosar penal, in conformitate…

- Conducatorul unui autotren, pe fondul neadaptarii vitezei în condițiile unui carosabil umed, a parasit partea carosabila, a acroșat un alt autotren ce se deplasa pe sensul opus și a intrat în gardurile laterale ale caselor.

- Primarul PNL din orașul Moldova Noua (Caraș-Severin), Dorma Adrian, a semnat vineri adeziune in PSD in CEx-ul de la Reșița. Transferul s-a facut in prezenta premierului Viorica Dancila.Citește și: Emil Constantinescu a batut palma cu PSD: mutare-surpriza in politica .

- Meteorologii au emis o avertizare Cod galben, valabila de luni pana marti, la ora 3.00, in Banat, Crisana, Maramures si in vestul si nord-vestul Transilvaniei, unde vor fi intensificari ale vantului, vijelii, averse chiar torentiale, descarcarile electrice si grindina. De luni dupa-amiaza, in judetele…

- Autoritațile s-au mobilizat pentru cautarea unui barbat in varsta de 55 de ani care a disparut in apele lacului Secu, aflat la cațiva kilometri de Reșița, in județul Caraș-Severin. „La data de 31 august a.c., in jurul orei 14.00, Andrei Daniel Iosif s-ar fi aflat pe malul Lacului Secu, impreuna cu alti…

- Alerta in aceasta dimineața dupa ce un apel la 112 a anunțat ca o mașina a ieșit de pe carosabil pe DN 59 C, in localitatea timișeana Nerau. Imediat au plecat spre locul incidentului un echipaj de la ISU Banat și unul de la Poliție. Cand au ajuns la fața locului, agenții au constatat ca […] Articolul…

- Aceasta a mentionat in cadrul unei conferinte de presa ce achizitii vor fi facute din banii care-i revin partii romane, respectiv SJU Resita: „Acest al doilea proiect romano-sarb este demarat intre Sectia de Neurologie a SJU Resita si Spitalul de Neuro-Psihiatrie din Varset, insa e de amploare…

- Nicio noutate fața de anul trecut in clasament, reședința județului Caraș-Severin staționand și in 2019 pe poziția a 12-a. Sa fie doar o coincidența? Pentru ca daca ne luam dupa clasamentul principalilor investitori din Reșița, s-ar putea sa avem semne de intrebare asupra acurateții acestui…