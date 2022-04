Stiri pe aceeasi tema

- In urma apelului primit pe S.N.U.A.U. 112, sambata, la ora 17:29 pompierii au fost solicitati sa intervina la un accident rutier produs in comuna Curtea, pe DN68A, intre un tir si un autoturism in care se aflau 6 persoane, dintre care 4 copii. La locul evenimentului s au deplasat de urgenta 2 autospeciale…

- Un accident rutier a avut loc, sambata, pe DN 68 A, in zona localitatii Cosava, judetul Timis, dupa ce soferul unui camion a patruns pe sensul opus de mers si a lovit o masina. In urma impactului, soferul autoturismului si un copil de 13 ani, pasager, au fost raniti. A intervenit elicopterul SMURD…

- La nivel national, in cursul zilei de ieri 21.03.2022 , pompierii au gestionat 1.854 de situatii de urgenta, 495 dintre acestea fiind pentru stingerea incendiilor. In afara acestor situatii, salvatorii au intervenit si in cazul altor 194 de interventii in sprijinul comunitatilor.Pompierii SMURD au asistat…

- David Cameron a venit din Marea Britanie in Polonia, conducand un camion cu lucruri pentru refugiații din Ucraina, scrie site-ul polonez Onet.Cameron, care a fost șeful guvernului britanic din 2010 pana in 2016, a anunțat vineri ca este in drum spre Polonia . Impreuna cu doi dintre prietenii sai, conducea…

- In cursul zilei de ieri 28.02.2022 , pompierii au intervenit in peste 1.500 de situatii de urgentaLa nivel national, in ultimele 24 de ore, pompierii au gestionat 1.522 de situatii de urgenta, majoritatea dintre acestea fiind pentru acordarea masurilor de prim ajutor persoanelor aflate in dificultate.Astfel,…

- Camion cu azotat de amoniu rasturnat la ieșirea din Țandarei spre Constanța Arhiva foto: IGSU. Echipaje de urgența intervin în aceasta dupa-amiaza la ieșirea din orașul Țandarei spre Constanța, unde s-a produs un incident rutier în care a fost implicat un TIR încarcat…

- Pompierii de la ISU Timiș au fost chemați, luni, la ora 18, sa stinga un incendiu izbucnit la o casa și la garajul anexat locuinței, din localitatea Uliuc, comuna Sacoșu Turcesc. La fața locului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD tip B din cadrul…

- Pompierii au fost solicitați sa intervina dupa ce flacarile au cuprins doua case, in ultimele ore, in Timiș. Unul dintre incendii a izbucnit in Jebel, in interiorul unui imobil, iar celalalt la Padureni, la acoperișul unei case.