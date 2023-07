Stiri pe aceeasi tema

- In a patra zi a controalelor efectuate sub coordonarea Prefecturii Timis in centrele sociale din judet, au fost descoperite problem mari doar la un camin pentru persoana varstnice din Timisoara: Senior House Royal. S-a dispus inchiderea a patru camere si a salii de mese. In urma acțiunilor de control…

- Cei 43 de rezidenți ai unui azil din Varteșcoiu, județul Vrancea, din care zece imobilizați la pat, traiau inghesuiți in cateva camere de 3/4 sau 4/4, in condiții improprii și fara aer condiționat.

- In primele doua zile de control efectuate la centrele rezidențiale de catre echipele mixte formate din inspectori din șapte instituții publice din județul Mureș, au fost aplicate amenzi in valoare de peste 250.000 de lei pentru o serie de nereguli constatate. In cele doua zile, au fost verificate 13…

- Prefectul județului și o echipa de control au descins miercuri, 12 iulie, la un camin de batrani din Varteșcoiu unde au gasit mai multe nereguli. Este vorba despre Casa Bavareza, un centru rezidențial ce aparține Crucii Roșii Vrancea și care adapostește 46 de persoane. Prefectul Nicușor Halici a acționat…

- In a treia zi a controalelor efectuate sub coordonarea Prefecturii Timis in centrele sociale din judet, a fost inchis temporar un amplasament din Buzias destinat persoanelor varstnice. Cele 32 de persoane din centru vor fi relocate pan la remedierea problemelor In cursul zilei de astazi, cele trei comisii…

- Prefectul de Vrancea a inchis un camin de batrani al Crucii Roșii: Nicușor Halici a aratat dezastrul din centruVerificarile au pornit de la o reclamație primita de prefectul de Vrancea, Nicușor Halici. Centrul aparține Crucii Roșii Vrancea, dr nu avea autorizație de funcționare. CITESTE SI Cum…

- Luni, 10 iulie, Centrul Fundației Timișoara ’89 a fost inchis temporar in urma unor controale ale autoritaților abilitate. Au fost aplicate mai multe amenzi, s-a decis suspendarea temporara a activitații și suspendarea temporara a licenței. Petru Ilieșu, președintele fundației, considera ca masurile…

- Tronsonul Autostrazii Sebes-Turda, inchis la finalul lunii ianuarie dupa ce o bucata de drum s-a rupt in urma unei alunecari de teren, va fi redeschis in data de 15 mai. Constructorul va face insa o noua expertiza, in conditiile in care in apropiere de zona in care s-a produs alunecarea initiala au…