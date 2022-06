V. S. Un camin de vizitare a conductelor, aflat pe strada Cornațel din Ploiești, in cartierul Mihai Bravu, chiar in apropierea malului paraului Dambu, este un adevarat pericol pentru persoanele care trec prin zona respectiva. Caminul este neacoperit și are o dimensiune care ar pune in primejdie chiar și un adult, ca sa nu mai vorbim despre copiii care ar putea trece pe trotuarul aflat la numai cațiva centimetri distanța! Interesant este ca buruienile de pe malul Dambului au fost taiate, dar probabil nimeni nu a reclamat faptul ca acel canal poate provoca ranirea grava a celor care trec prin apropiere.…