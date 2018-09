Un cambodgian a deschis recent in capitala Phnom Penh o cafenea-bar in care clientii isi pot sorbi cafeaua in compania unor reptile, pentru ca vizitatorii sa poate cunoaste mai bine aceste animale "neintelese", informeaza AFP. Barul este primul de acest gen din Cambodgia, insa initiativa face deja furori in Japonia. In capitala Cambodgiei, reptilele din cafenea sunt importate din Thailanda, iar peretii acesteia sunt acoperiti de terarii, unde vizitatorii pot admira serpi de toate dimensiunile si culorile. Potrivit proprietarului de la "Reptile Cafe", Chea Rathy, initiativa se doreste una educativa,…