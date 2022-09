Autoritatea de reglementare a gazelor din Republica Moldova a majorat vineri tarifele pentru consumatorii casnici cu 27%, la 29,27 lei moldovenesti (1,51 dolari) pe metru cub, pentru a reflecta cresterea semnificativa a costurilor aprovizionarii, de cand Rusia a invadat Ucraina. Una dintre cele mai sarace tari din Europa, Republica Moldova este puternic dependenta de gazele […] The post Un CALVAR pentru moldovenii de peste Prut: gazele pentru populație s-au scumpit INCREDIBIL! first appeared on Ziarul National .