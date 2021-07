Stiri pe aceeasi tema

- Un calugar din Germania a folosit un clopot medieval pentru a avertiza locuitorii unei localitați asupra inundațiilor iminente dupa ce sistemele moderne de alertare au eșuat, relateaza Hotnews, care citeaza Insider. Potrivit mai multor ziare locale, pe 14 iulie, sistemul de alertare a eșuat in localitatea…

- Cancelarul Angela Merkel a aparat marti sistemul de alerta din Germania, tara ce s-a confruntat cu inundatii 'care depasesc imaginatia' si al caror bilant s-a inrautatit, ajungand la 169 de morti in Germania si 200 in Europa, transmite AFP. Doar in landul Renania-Palatinat, inundatiile au…

- Bilanțul morților a ajuns la 170, in urma inundațiilor devastatoare din Germania și Belgia, conform celui mai recent bilanț al autoritaților. Sute de oameni sunt inca dați disparuți, scrie Reuters, potrivit Hotnews . Aproximativ 143 de oameni au murit in urma inundațiilor din cel mai grav dezastru natural…

- Bilantul victimelor in urma intemperiilor devastatoare in Germania a crescut sambata la cel putin 133 de morti in aceasta tara, ceea ce ridica la 153 numarul deceselor inregistrate in Germania si Belgia, doua state europene puternic afectate de fenomene meteorologice extreme in ultimele zile, relateaza…

- Bilantul intemperiilor devastatoare din Germania a crescut din nou, depasind pragul de 100 de victime, dupa ce autoritatile au anuntat vineri 103 decese, potrivit AFP. Foto: (c) RHEINERFTKREIS HANDOUT / EPA ''Avem la ora actuala 60 de morti'' doar in regiunea…

