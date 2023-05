Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Pitești a solicitat ajutorul Politiei. Acesta a uitat intr-un autobuz care circula in Pitesti, o borseta in care avea 6.500 de euro, 5.000 de lire sterline, 10.000 de lei si peste optzeci de grame de bijuterii din aur. Politistii au descoperit ca borseta fusese gasita de un alt barbat…

- Un tanar in varsta de 23 de ani a fost gasit spanzurat, luni, intr-un camin studentesc din municipiul Pitesti. Primele date din ancheta Politiei arata ca el se afla sub tratament cu medicamente pentru combaterea depresiei. Politistii fac cercetari pentru ucidere din culpa.

- La data de 6 martie a.c., in jurul orei 13.20, politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta ndash; Sectia 2 Politie Rurala Mihail Kogalniceanu au fost sesizati cu privire la faptul ca, la cariera de piatra din comuna Nicolae Balcescu, a avut loc un accident de munca soldat cu decesul unei persoane…