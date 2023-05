Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul s-a produs luni, 15 mai, la ora 18.35, a anunțat Metrorex, care nu a precizat daca metroul care circula dinspre Pipera spre Berceni a avut vreo defecțiune.„La 18.35, in trenul care a plecat din Pipera spre Berceni a fost tras de sistemul de alarma de catre un calator in apropierea stației…

- Din toamna acestui an, primele trenuri realizate de grupul francez Alstom vor circula pe caile ferate romanești, chiar și pe liniile de metrou. Așa arata garniturile de calatori supertehnologizate Coradia care vor servi pasagerii romani. 37 de garniture electrice au fost contractate de stat pe care…

- Un calator a cazut vineri, in jurul orei 10.30 pe calea de rulare a metroului, la stația de metrou Aviatorilor, anunța Metrorex intr-un comunicat de presa. De asemenea, ISU a confirmat incidentul și a anunțat ca salvatorii intervin pentru extragerea barbatului de sub metrou. Barbatul, in jur de 44 de…

- Circulația pe magistrala 2 de metrou este perturbata dupa un eveniment la stația Aviatorilor. Trenurile cu direcția Berceni circula doar pana la Aviatorilor, iar cele care merg spre Pipera se deplaseaza pe linia opusa.

- Sistemul bancar american se stabilizeaza, in urma actiunilor decisive ale autoritatilor de reglementare, dar ar putea fi necesare noi masuri pentru protejarea depozitelor bancare, daca institutiile mai mici sunt afectate de retrageri de depozite, care ar putea spori contagiunea, reiese dintr-un discurs…