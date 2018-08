Calatorii care circulau cu metroul pe Magistrala 2 Berceni - Pipera au fost debarcati joi dupa-amiaza la statia Unirii 2 dupa ce in tren un calator a pulverizat gaze de natura neidentificata, informeaza Metrorex. "Metrorex anunta ca astazi (joi, n.r.), 16.08.2018, la ora 18:00, in trenul de metrou care circula din directia Pipera spre Berceni, un calator a pulverizat gaze de natura neindentificata (tip spray). Personalul de conducere a trenului, avizat de calatori prin sistemul de alarma din tren, a decis debarcarea tuturor calatorilor in statia Unirii 2 si retragerea trenului la depou pentru…