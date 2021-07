Stiri pe aceeasi tema

- La data de 14 iunie a.c., polițiștii din cadrul Postului de Politie Plopana au fost sesizati de un barbat de 59 de ani, din localitate despre faptul ca i-ar fi disparut o cabalina lasata la pascut nesupravegheata, in ziua precedenta. La data de 15 iunie a.c., o femeie de 66 de ani a anuntat politistii…

- La data de 14 iunie a.c, in jurul orei 15.10, politistii din cadrul Postului de Politie Magura au fost sesizati prin S.N.U.A.U 112 de catre un tanar, in varsta de 21 de ani, din comuna Pirjol, despre faptul ca in jurul orelor 15.00, persoane necunoscute i-au sustras dintr-un autovehicul, suma de 7350…

- La data de 13 mai a.c., un echipaj de politie din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Buhoci a fost solicitat sa intervina, pe raza comunei Parincea, pentru a aplana un scandal la o familie in care, fiul, in varsta de 42 de ani se manifesta violent. Politistii s-au deplasat imediat la fata locului constatand…

- La data de 18 mai a.c., in jurul orei 10.30, politistii din Moinesti au fost sesizati prin 112 de catre un localnic de 58 de ani, despre faptul ca nu si-a mai gasit un cal si caruta pe care le lasase nesupravegheate langa locuinta sa, in ziua anterioara. La fata locului s-au deplasat politistii din…

- La data de 10 mai a.c., politistii din Moinesti au luat masura retinerii unui localnic, de 38 de ani, care ar fi provocat accident dupa ce s-ar fi urcat la volan baut si fara permis. La data de 09 mai a.c, in jurul orei 19.00, politistii din Moinesti au fost sesizati prin 112, despre faptul […] Articolul…

- Un barbat de 36 de ani, din municipiul Bacau a fost depistat de polițiștii rutieri in timp ce conducea un autoturism pe DN 2- E 85, dupa ce ar fi consumat substanțe psihoactive. La data de 28 aprilie a.c., in jurul orei 17.30, polițiștii Serviciului Rutier, in timp ce efectuau supravehgherea traficului…

- Polițiștii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale Bacau au retinut doi tineri banuiti de comiterea infratiunii de talharie calificata. La data de 15 aprilie a.c., politistii de investigatii criminale din Bacau insotiti de politistii Posturilor de Politie Filipeni, Hemeius si Filipesti…

- Vineri, in jurul orelor 17.30, la sediul Poliției Locale Bacau din Piața Centrala s-a prezentat un tanar de aproximativ 35 de ani din Bacau, care a dorit sa predea polițiștilor locali suma de 170 lei, pe care a gasit-o in fața magazinului Inan din Piața Centrala. Polițiștii locali au identificat, in…